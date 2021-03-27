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السيد القصير يبحث الأسراع في تنفيذ المشروعات الزراعية بمحافظة الوادي الجديد
السبت 27/مارس/2021 - 06:20 م
الفجر الاقتصادي
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السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل في مكتبه اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
وبحث معه المشروعات الزراعية التي يجري تنفيذها الان على أرض المحافظة
وهي مشروع تطوير منظومة الري ومبادرة احياء صناعة الحرير وكذلك المشروعات المرتبطة
بالمحاصيل الاستيراتيجية
الوزير والمحافظ بحثا أيضا سبل الإسراع بالجدول الزمني للانتهاء من
هذه المشروعات
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