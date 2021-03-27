فوز البلاستيك والتأمين واسكو وطوخ بالقسم الثالث

تعادل فريق العبور مع فريق بنها بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الـ 21 للمجموعة السادسة بالقسم الثالث.



وتغلب فريق البلاستيك على نظيرة الغابة بثلاثية مقابل هدفين، وتعادل فريق المرج مع فريق الأميرية بهدف لمثله .



وفاز فريق طوخ على فريق قليوب بهدف دون رد، وتمكن فريق اسكو من الفوز على سراى القبه بخمسة أهداف مقابل هدف .



وحقق فريق مصر للتأمين على فريق ايروسبوت بسداسية نظيفة .



وتعادل فريق اتحاد الشرطة مع فريق الماظه بهدفين لكل منهما .



تعادل فريق الشمس مع فريق بهتيم بدون أهداف .



ترتيب المجموعة السادسة



1- بنها 47 نقطة

2- العبور 47 نقطة

3- البلاستيك 43 نقطة

4- الغابه 42 نقطة

5- مصر للتأمين 41 نقطة

6- اسكو 40 نقطة

7- الشمس 35 نقطة

8- اتحاد الشرطة 34 نقطة

9- طوخ 30 نقطة

10- المرج 29 نقطة

11- بهتيم 24 نقطة

12- الأميرية 23 نقطة

13- الماظه 22 نقطة

14- ايروسبوت 18 نقطة

15- قليوب 13 نقطة

16- سراى القبه 5 نقاط

