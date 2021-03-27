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هيثم عرابي يوجه رسالة إلى البدري

السبت 27/مارس/2021 - 06:26 م
حسام البدري
حسام البدري
الفجر الرياضي
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كشف هيثم عربي مدير التعاقدات السابق بالأهلي مفاجأة بشأن قرار حسام البدري مدرب منتخب مصر باستبعاد محمد النني من تشكيلة الفراعنة.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار" أن محمد النني يقدم أفضل مواسمه مع أرسنال الانجليزي.

وتابع: "أحترم محمد النني وهو عمل على نفسه ورغم خروجه للإعارة إلى تركيا إلا أنه اشتغل على نفسه وعاد من جديد لآرسنال وأرى أن حسام البدري قلل من قيمة حسام البدري".

وأضاف: "لماذا قام حسام البدري باستدعاء النني رغم أنه لم يعتمد عليه وما هو إحساس النني في الوقت الجاري  بعد استبعاده وعدم مشاركته وأنا أرى أن البدري أخطأ في ذلك القرار".

وأتم: "إذا استبعد حسام البدري، محمد النني لوجهة نظر فنية فإن ذلك كارثة بكل المقاييس".

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محمد النني رياضة اخبار الرياضة

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