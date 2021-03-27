بنها يتعادل مع العبور بدورى القسم الثالث

تعادل فريق نادى بنها مع فريق العبور على ملعب العبور بدون أهداف فى الجولة الرابعة العشرون المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .



وخاض سعيد مدبولى المدير الفنى لبنها المباراة بالتشكيل الأتى ....



احمد رجب وأكرم صبحى وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب وإسلام بيومى ومحمد محى وعماد الصواف وأيمن رشاد



وخاض جمعة مشهور المدير الفنى للعبور المباراة بالتشكيل الأتى ....



محمد غنيم وكريم احمد واسلام حمدى ومحمد سعيد ومحمد عبد الفتاح وعمر عماد وإبراهيم محمد واسلام محمد وعمر سعيد و احمد سابق ومحمود سعيد



وادار اللقاء محمد عبد الحميد حكم ساحة وعاونه كلا من اسلام مجدى واحمد طارق من منطقة القليوبية



بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٤٧نقطة وارتفع رصيد العبور الى ٤٧ نقطة.

