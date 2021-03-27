حوار - والتر زينجا لـ "الفجر": إنتر ميلان سيتوج بالكالتشيو.. والبايرن ومان سيتي الأقرب لحصد دوري الأبطال.. وصلاح يعلم ما يتوجب عليه فعله

حوار: أسامة عواد - حسن موسي - مصطفي صابر





يُعد والتر زينجا نجم منتخب إيطاليا وإنتر ميلان السابق، واحد من أفضل حُراس المرمي في تاريخ كرة القدم، ولقبته الجماهير الإيطالية على وجه التحديد بـ "الرجل العنكبوت"، نظرًا لبراعته في التصدي لأصعب الكرات على الإطلاق.

بدأ زينجا مسيرته الكروية مع إنتر ميلان، وخاض مع الفريق العريق 473 مباراة حقق خلالها الكثير من الإنجازات والبطولات، وتنقل بعدها بين عدة أندية إيطالية قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم، ويتجه للتدريب وتولي قيادة عدد من الأندية الإيطالية.





وتحدث " الفجر الرياضي" مع والتر زينجا للمرة الثانية :-





- هل بإمكان إنتر ميلان بقيادة كونتي الحفاظ على الصدارة وحصد اللقب في نهاية المطاف.. وهل يمكن لكونتي المنافسة على لقب الأبطال مستقبلًا؟

بالطبع.. لكن يجب على الفريق أن يستمر على نفس المنوال لأن لا شيء مضمون في كرة القدم فمازال هناك 10 جولات بـ 30 نقطة، لأن كل المباريات القادمة ستكون أشبه بمباريات الكؤوس، فالفريق في الفترة الأخيرة يُقدم مستويات رائعة كفريقٍ واحد مع كونتي، بالنسبة للجزء الأخير فكل شيء يترتب على التدعيمات ورؤية إدارة النادي وأتمني أن يحقق الإنتر البطولة والكثير من الألقاب.





- بماذا تُفسر تراجع أداء ميلان وخروج يوفنتوس من دوري الأبطال.. وهل ميلان قادر على مواصلة الضغط على الإنتر؟

الإصابات آثرت بشكل سلبي على ميلان، فالفريق لا يمتلك الكثير من البدلاء الجيدين، ففي غياب إبراهيموفيتش الفريق تأثر كثيرًا، بالنسبة ليوفنتوس الخروج من دوري أبطال أوروبا كان صدمة كبرى وغير متوقعة وجعلت الفريق يدخل في داومة كبيرة.





- قولت سابقًا بأنك مازلت تؤمن بأن مورينيو هو أفضل مدرب في العالم.. فهل مازالت عند رأيك ؟

رأيي لن يتغير.. فأنا مازلت أري أن مورينيو هو الأفضل، من الطبيعي أن يمُر أي مدرب ببعض التعثرات، لكن هذا لن يجعله الأسوأ!.





- في الفترة الأخيرة قرأنا الكثير من التقارير التي تُشير إلى قُرب رحيل صلاح عن ليفربول سواء إلى برشلونة أو ريال مدريد فكيف تري ذلك؟ وهل لك أن تسدي نصيحة إليه بشأن ذلك؟

صلاح يُعد واحد من أفضل اللاعبين فهو لاعب مُذهل حقًا، صلاح يلعب في فريق كبير وعظيم وهو ليفربول، صلاح يعرف جيدًا ما يتوجب عليه فعله فهو لا يحتاج للنصائح فهو لاعب محترف.





- كيف تري المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خاصة بعد مواجهات الدور ربع النهائي.. ومن ترشح للتتويج بالبطولة الكبرى؟

المنافسة بناء على ما تُقدمه الفرق المتأهلة مؤخرًا ستكون بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأيضًا باريس سان جيرمان، ونصف النهائي بالطبع سيُحدد بنسبة كبيرة من سيكون البطل.





- كيف ترى مستوي إيطاليا مع مانشيني.. وهل المنتخب قادر على المنافسة على لقب اليورو؟

إيطاليا تقدم كرة مميزة مع مانشيني، وبالطبع المنتخب قادر على الوصول بعيدًا في بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة فهو يمتلك كل المقومات لذلك.





- كيف تُقييم تجربة رونالدو مع يوفنتوس حتي الآن بالرغم من عدم نجاح الفريق في الوصول بعيدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا وهي الهدف الرئيسي للفريق ؟

بالطبع هذ تجربة رائعة للدوري الإيطالي عامة ليس للاعب فقط، بالنسبة لدوري الأبطال فالأمور لا تُبني على لاعب واحد فقط بل الفريق ككل.





- هل تري أن ميسي سيبقي مع برشلونة خاصة بعد نجاح لابورتا ؟

لا أعرف ما يدور في ذهن ميسي، لكن بقاء ميسي مع برشلونة سيترتب على العديد من الأمور أهمها بناء فريق قوي وقدرة لابورتا في إنجاز ذلك.



