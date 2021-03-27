Advertisements

حوار - والتر زينجا لـ "الفجر": إنتر ميلان سيتوج بالكالتشيو.. والبايرن ومان سيتي الأقرب لحصد دوري الأبطال.. وصلاح يعلم ما يتوجب عليه فعله

السبت 27/مارس/2021 - 06:27 م
والتر زينجا
والتر زينجا
Advertisements

حوار: أسامة عواد - حسن موسي - مصطفي صابر


يُعد والتر زينجا نجم منتخب إيطاليا وإنتر ميلان السابق، واحد من أفضل حُراس المرمي في تاريخ كرة القدم، ولقبته الجماهير الإيطالية على وجه التحديد بـ "الرجل العنكبوت"، نظرًا لبراعته في التصدي لأصعب الكرات على الإطلاق.

بدأ زينجا مسيرته الكروية مع إنتر ميلان، وخاض مع الفريق العريق 473 مباراة حقق خلالها الكثير من الإنجازات والبطولات، وتنقل بعدها بين عدة أندية إيطالية قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم، ويتجه للتدريب وتولي قيادة عدد من الأندية الإيطالية.


وتحدث "الفجر الرياضي" مع والتر زينجا للمرة الثانية :-


- هل بإمكان إنتر ميلان بقيادة كونتي الحفاظ على الصدارة وحصد اللقب في نهاية المطاف.. وهل يمكن لكونتي المنافسة على لقب الأبطال مستقبلًا؟

بالطبع.. لكن يجب على الفريق أن يستمر على نفس المنوال لأن لا شيء مضمون في كرة القدم فمازال هناك 10 جولات بـ 30 نقطة، لأن كل المباريات القادمة ستكون أشبه بمباريات الكؤوس، فالفريق في الفترة الأخيرة يُقدم مستويات رائعة كفريقٍ واحد مع كونتي، بالنسبة للجزء الأخير فكل شيء يترتب على التدعيمات ورؤية إدارة النادي وأتمني أن يحقق الإنتر البطولة والكثير من الألقاب.


- بماذا تُفسر تراجع أداء ميلان وخروج يوفنتوس من دوري الأبطال.. وهل ميلان قادر على مواصلة الضغط على الإنتر؟

الإصابات آثرت بشكل سلبي على ميلان، فالفريق لا يمتلك الكثير من البدلاء الجيدين، ففي غياب إبراهيموفيتش الفريق تأثر كثيرًا، بالنسبة ليوفنتوس الخروج من دوري أبطال أوروبا كان صدمة كبرى وغير متوقعة وجعلت الفريق يدخل في داومة كبيرة.


- قولت سابقًا بأنك مازلت تؤمن بأن مورينيو هو أفضل مدرب في العالم.. فهل مازالت عند رأيك ؟

رأيي لن يتغير.. فأنا مازلت أري أن مورينيو هو الأفضل، من الطبيعي أن يمُر أي مدرب ببعض التعثرات، لكن هذا لن يجعله الأسوأ!.


- في الفترة الأخيرة قرأنا الكثير من التقارير التي تُشير إلى قُرب رحيل صلاح عن ليفربول سواء إلى برشلونة أو ريال مدريد فكيف تري ذلك؟ وهل لك أن تسدي نصيحة إليه بشأن ذلك؟

صلاح يُعد واحد من أفضل اللاعبين فهو لاعب مُذهل حقًا، صلاح يلعب في فريق كبير وعظيم وهو ليفربول، صلاح يعرف جيدًا ما يتوجب عليه فعله فهو لا يحتاج للنصائح فهو لاعب محترف. 


- كيف تري المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم خاصة بعد مواجهات الدور ربع النهائي.. ومن ترشح للتتويج بالبطولة الكبرى؟

المنافسة بناء على ما تُقدمه الفرق المتأهلة مؤخرًا ستكون بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأيضًا باريس سان جيرمان، ونصف النهائي بالطبع سيُحدد بنسبة كبيرة من سيكون البطل.


- كيف ترى مستوي إيطاليا مع مانشيني.. وهل المنتخب قادر على المنافسة على لقب اليورو؟

إيطاليا تقدم كرة مميزة مع مانشيني، وبالطبع المنتخب قادر على الوصول بعيدًا في بطولة كأس أمم أوروبا المقبلة فهو يمتلك كل المقومات لذلك.


- كيف تُقييم تجربة رونالدو مع يوفنتوس حتي الآن بالرغم من عدم نجاح الفريق في الوصول بعيدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا وهي الهدف الرئيسي للفريق ؟ 

بالطبع هذ تجربة رائعة للدوري الإيطالي عامة ليس للاعب فقط، بالنسبة لدوري الأبطال فالأمور لا تُبني على لاعب واحد فقط بل الفريق ككل.


- هل تري أن ميسي سيبقي مع برشلونة خاصة بعد نجاح لابورتا ؟

لا أعرف ما يدور في ذهن ميسي، لكن بقاء ميسي مع برشلونة سيترتب على العديد من الأمور أهمها بناء فريق قوي وقدرة لابورتا في إنجاز ذلك.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ميسي مورينيو محمد صلاح مانشستر سيتي ليفربول صلاح زينجا رونالدو وميسي رونالدو حوار زينجا بطولة امم اوروبا برشلونة ‏بايرن ميونيخ الدوري الإيطالي إنتر ميلان والدوري إنتر ميلان

أخبار تهمك

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ ساعة و 13 دقيقة

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

منذ ساعتين

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 3 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 6 ساعات

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ حوالي 4 ساعات

9 لاعبين.. فلورنتينو بيريز يُحدد أسماء الراحلين عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 15 ساعة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ ساعة و 14 دقيقة

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

حوار - نجم إنتر ميلان السابق: صلاح ليست لديه الأفضلية للفوز بالبالون دور.. النيراتزوري أضعف فرق مجموعته بدوري الأبطال

حوار – والتر زينجا لـ "الفجر": نهائي الأبطال سيكون بين برشلونة ويوفنتوس.. مورينيو الأفضل في العالم وصلاح لا يُصدق

إنتر ميلان يصدم مورينيو

ليس مورينيو.. الكشف عن هوية مدرب إنتر ميلان الجديد

رسميًا.. كونتي مديرا فنيا لإنتر ميلان

إنتر ميلان يهزم باريس سان جيرمان بركلات الترجيح وديا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

03:46 م

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

05:30 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها