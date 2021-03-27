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برلماني: توعد الرئيس بالعقاب بحادث قطاري سوهاج يؤكد على القصاص للضحايا

السبت 27/مارس/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أعرب النائب عرفه صالح، عضو مجلس النواب، عن خالص عزائه للرئيس السيسي والشعب المصري وأهالي الضحايا عن سقوط العديد من الشهداء في حادث تصادم قطاري سوهاج أمس، سائلًا الله أن يتغمد الشهداء برحمته وسرعة الشفاء للمصابين.

وقال "صالح" في تصريحات له، اليوم السبت، إن التواجد القوي لرئيس الوزراء والعديد من وزراء الصحة والتضامن والتعليم العالي والنقل، في مكان الحادث فور وقوعه وبعدها بساعات قليلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي يؤكد على التضامن الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، وأن الدولة برمتها لا تتأخر في العمل على ازالة آثار الحادث بسرعة ومحاسبة المقصرين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن توعد الرئيس السيسي بالعقاب الصارم لمن أهملوا وقصروا في وقوع الحادث سينالهم عقاب رادع، يؤكد على القصاص للضحايا، مشيرًا إلى أن مضاعفة التعويضات، يؤكد أنه حادث جلل وأن الدولة ستعمل كل ما في وسعها لمساندة أسر الضحايا والمصابين، والتطوير الشامل لهيئة قطارات السكك الحديدية خلال الفترة القريبة المقبلة.


وكانت قد وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى القاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم ٢١ و٢٩ و٣٣ عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة في أماكن متفرقة في الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بنقلهم إلى القاهرة، حيث إن حالتهم الصحية تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة في تخصصات العظام وجراحات (الأوعية الدموية والوجه والفكين، ومخ وأعصاب، كما سيتم وضعهم تحت الملاحظة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية.

وتابع أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى معهد ناصر لاستقبال حالات المصابين، وتوفير كافة الفرق الطبية والاستشاريين في كافة التخصصات الطبية اللازمة.

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