تعرف على مواعيد مباريات مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم السبت، عن الأجندة الدولية لمواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام في قطر.





ويشارك في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (40 منتخبا)، مقسمين على 10 مجموعات، يتأهل متصدرو المجموعات إلى المرحلة النهائية من التصفيات والتي ستقام بنظام المواجهات المباشرة (ذهابا وايابا)، على أن يتأهل منهم 5 منتخبات فقط للمشاركة في البطولة العالمية.





ويقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة منتخبات (الجابون وليبيا وأنجولا).





ويواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي في الجولة الأولى من التصفيات، ثم يلتقي مع منتخب ليبيا في الجولة الثانية، بينما يواجه الجابون في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات القارية.





وجاءت مواعيد الأجندة الدولية الرسمية للمنتخبات الأفريقية حتى نهاية عام 2021 كالتالي:





- 1 يونيو إلى 15 يونيو: الجولة الأولى والثانية.





- 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر: الجولة الثالثة والرابعة.





- 4 إلى 12 أكتوبر: الجولة الخامسة والسادسة.





- 8 إلى 16 نوفمبر: ذهاب وإياب المباراة الفاصلة المؤهلة لكاس العالم.



