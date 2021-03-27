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دقيقة حداد على ضحايا قطار الصعيد في مران المنتخب الأولمبي

السبت 27/مارس/2021 - 06:26 م
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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حرص شوقي غريب المدير الفني وجهازه المعاون وجميع اللاعبين علي الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا قطار الصعيد أمس، في بداية مران الفريق اليوم على الملعب الفرعي باستاد القاهرة.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته بعد الحصول علي راحة أمس الجمعة وتم تقسيم المران على ثلاث فقرات الأولي للإعداد البدني والثانية للجمل التكتيكية واختتمه بتقسيمة في منتصف الملعب.

وجدد المدير الفني حديثه مع اللاعبين مع اللاعبين علي أهمية الالتزام يتعليمات ناديه والجهاز الفني لقريقه من أجل المشاركة الفعالة التي تضمن للاعب فورمة المباريات.

وأكد المدير الفني علي قيام الجهاز الفني بمتابعة المنتخبات التي تأهلت للدورة الأولمبية بما فيها تصفيات أمريكا الشمالية التي تقام حاليا ويتأهل منها فريقان لاكتمال عقد المنتخبات المشاركة.

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