"كسور ونزيف".. رئيس جامعة سوهاج يكشف حالة مصابي تصادم القطارين



وأضاف أن المستشفى الجامعي بسوهاج استقبلت 40 حالة وكانت أغلبها واعية فيما عدا حالتين أو ثلاثة فوق هذا العدد، وبدأ التعامل معها بصورة فورية.



وأشار إلى أن هناك حالتين كان تعاني من بتر كامل في الساق وبعض الحالات مصابة بجروح مختلفة وحالات أخرى كانت تعاني من نزيف وبعض الصدمات في الرأس.



وأكد أنه فور وقوع الحادث تم إعلان حالة الطوارئ وكل الأطباء والتمريض كانوا متواجدين خلال ساعة قبل ما توصل أول حالة، لافتًا إلى أنه تم خروج 23 حالة ويتبقى 19 حالة مستقرة وبعض الحالات الأخرى تحت السيطرة.



وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أنه تم فتح المدينة الجامعية لاستقبال أهالي المصابين من خارج سوهاج، مع تقديم الوجبات الجاهزة لأهالي المصابين من قبل منظمات المجتمع المدني وعدد من الجمعيات الأهلية.



كشف أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج.وقال "أحمد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صدى البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت إن أكثر من 70% عبارة عن كسور.