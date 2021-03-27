Advertisements

عاجل - إدارة الأهلي تزف بشرى سارة للاعبي الفريق

السبت 27/مارس/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
أنهت إدارة الأهلي، إجراءات صرف مكافآت الفوز ببرونزية مونديال الأندية للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني. 

وحسب مصدر بالأهلي، فإن الإدارة المالية بالمارد الأحمر، قامت بتحويل 200 ألف جنيه لكل لاعب خلال الساعات الماضية، وذالك تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق في كأس العالم للأندية الذي أقيم بقطر وحقق فيه الأهلي المركز الثالث بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي البطولة. 

وكان الأهلي قد تأهل إلى بطولة مونديال الأندية، بعد أن فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثالث من أبريل المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاس العالم الأهلي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها هاما لـ مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ حوالي 7 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعة و 16 دقيقة

9 لاعبين.. فلورنتينو بيريز يُحدد أسماء الراحلين عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 13 ساعة

معاش ثابت وتعويضات.. إجراءات السيسي الجديدة بشأن مصابي حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ ساعة و 15 دقيقة

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

منذ ساعتين

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 15 ساعة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

موضوعات متعلقة

سجل الفائزين ببرونزية كأس العالم للأندية قبل مواجهة الأهلي وبالميراس

موعد عودة الأهلي إلى القاهرة بعد الفوز ببرونزية المونديال

Mohamed hany محمد هاني بعد تألقه بمونديال الأندية الجبهة اليمنى في أمان.. وموسيماني يشيد به

عاجل.. قرار مفاجيء من موسيماني بعد تتويج الأهلي ببرونزية المونديال

تعرف على موعد مباراة الأهلي والمريخ في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يحقق رقمًا قياسيًا بعد تحقيق برونزية مونديال الأندية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:31 م

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

03:46 م

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

05:30 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها