عاجل - إدارة الأهلي تزف بشرى سارة للاعبي الفريق

أنهت إدارة الأهلي، إجراءات صرف مكافآت الفوز ببرونزية مونديال الأندية للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.





وحسب مصدر بالأهلي، فإن الإدارة المالية بالمارد الأحمر، قامت بتحويل 200 ألف جنيه لكل لاعب خلال الساعات الماضية، وذالك تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق في كأس العالم للأندية الذي أقيم بقطر وحقق فيه الأهلي المركز الثالث بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الجزاء الترجيحية في نصف نهائي البطولة.





وكان الأهلي قد تأهل إلى بطولة مونديال الأندية، بعد أن فاز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثالث من أبريل المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لأبطال إفريقيا.



