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روسيا تحقق الفوز الثاني تواليا بتصفيات المونديال

السبت 27/مارس/2021 - 06:31 م
منتخب روسيا
منتخب روسيا
وكالات
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حقق منتخب روسيا الفوز الثاني تواليا في المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022، على ضيفه سلوفينيا 2-1، اليوم السبت، في الجولة الثانية من التصفيات.

تقدم أرتيم دزيوبا بهدف لـ"الدب الروسي" في الدقيقة 26، ثم عاد اللاعب ذاته وسجل الهدف الثاني له ولبلاده في الدقيقة 35، وتكفل جوسيب إيليشيش بالهدف الوحيد لسلوفينيا في الدقيقة 36.

ورفع المنتخب الروسي رصيده في الصدارة إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط عن منتخب سلوفينيا صاحب المركز الثاني.

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