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الالومنيوم يفوز علي كيما بثنائية ويجعل المنافسة بالمجموعة الاولي

السبت 27/مارس/2021 - 06:35 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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واصل فريق نادي الالومنيوم بقيادة سعيد ابراهيم صحوته ونجح في تحقيق الفوز علي فريق كيما اسوان، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة ال 19 للمجموعة الاول في دوري القسم الثاني.

فصل التعادل السلبي بدون اهداف، شوط المباراة الاول، الذي اهدر خلاله لاعبي الالومنيوم العديد من الهجمات، بسبب التسرع وعدم التركيز، ومع بداية الشوط الثاني نجح اللاعبين في الضغط علي دفاعات كيما، حتي تمكن مىتد صبري مهاجم الالومنيوم من احراز هدف فريقه الاول ومع بلوغ الدقيقة 90 نجح محمد عبد الحميد ميدو من احراز الهدف الثاني، لينتهي اللقاء بثنائية نظيفة لصالح الالومنيوم.

بهذا الفوز يصل فريق نادي الالومنيوم للنقطة 35 بالمركز الثالث، ويخلص الفارق بينه وبين الشرقية للدخان المتصدر ل6 نقاط، فيما تجمد رصيد كيما أسوان عند 17 نقطة بالمركز الرابع عشر.

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