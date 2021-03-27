فوز المصري والهلال ومطروح بالقسم الثالث بمطروح



بهذة النتيجة يرفع شباب برج العرب رصيدة للنقطة السابعة في المركز الأخير وهبط رسميا للقسم الرابع، ورفع الشرطة رصيدة للنقطة الثامنة في المركز الثامن وهبط رسميا للقسم الرابع.



وعلي ستاد برج العرب الفرعي نجح مصري السلوم في خطف صدارة المجموعة بعد فوزة علي مركز شباب الحمام بسداسية نظيفة.



ليرفع المصري رصيدة للنقطة 30 في المركز الأول ، ويتوقف شباب الحمام عند النقطة الـ 19 .



وخسر الزهور من فريق مطروح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الهلال بمطروح.



بهذة النتيجة رفع مطروح رصيدة للنقطة 15، وتوقف رصيد الزهور عند النقطة 23.



و إبتعد شباب الضبعة المتصدر عن فرصة الصعود بعد خسارتة من هلال الضبعة بهدف مقابل لاشئ الذي دخل في المنافسة بقوة علي المنافسة علي الصعود مع المصري السلومي بعد رفع رصيدة للنقطة 29، وتوقف رصيد شباب الضبعة عند النقطة 28.



ترتيب المجموعة الثانية عشر :



1- المصري السلوم 30 نقطة

2- الهلال 29نقطة

3- شباب الضبعة 28 نقطة

4- الحرية 25 نقطة

5- الزهور 23 نقطة

6- م.شباب الحمام 19نقطة

7- مطروح 15 نقاط

8- الشرطة 8 نقاط

9- م.شباب برج العرب 7 نقاط

حيث تعادل مركز شباب برج العرب مع فريق الشرطة المطروحي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب مركز شباب برج العرب.