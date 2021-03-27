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ريمونتادا غالية لبنى سويف أمام المنيا

السبت 27/مارس/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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تعادل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أمام مضيفه المنيا بنتيجة 2/2 بالجولة 19 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .


المباراة جاءت حماسية بين الفريقان بملعب المنيا الجديد وفى ظل تواجد اعداد كبيرة من جماهير المنيا وجماهير معدودة لبنى سويف لتشجيع فريقها .


وجاءت اهداف عن طريق محمد سمارة مهاجم المنيا ' هدفين ' والثنائى احمد قمحة ومعتز محروس لبنى سويف .

واهدر أسامة مرعى لاعب بنى سويف ركلة جزاء لفريقه بنهاية الشوط الأول .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد التابعى وعاونه هشام طلب ومحمود عبد السميع وايمن عبد المعز حكما رابعا وأشرف ابو النور مراقب حكام وصلاح اسماعيل مراقب مسابقات .


وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 33 بالمركز الرابع فيما ارتفع رصيد المنيا للنقطة 36 بالمركز الثانى

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