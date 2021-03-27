ريمونتادا غالية لبنى سويف أمام المنيا



تعادل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى أمام مضيفه المنيا بنتيجة 2/2 بالجولة 19 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .





المباراة جاءت حماسية بين الفريقان بملعب المنيا الجديد وفى ظل تواجد اعداد كبيرة من جماهير المنيا وجماهير معدودة لبنى سويف لتشجيع فريقها .





وجاءت اهداف عن طريق محمد سمارة مهاجم المنيا ' هدفين ' والثنائى احمد قمحة ومعتز محروس لبنى سويف .



واهدر أسامة مرعى لاعب بنى سويف ركلة جزاء لفريقه بنهاية الشوط الأول .



وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد التابعى وعاونه هشام طلب ومحمود عبد السميع وايمن عبد المعز حكما رابعا وأشرف ابو النور مراقب حكام وصلاح اسماعيل مراقب مسابقات .





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 33 بالمركز الرابع فيما ارتفع رصيد المنيا للنقطة 36 بالمركز الثانى

