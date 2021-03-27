وزير الري يكشف آخر تفاصيل مفاوضات سد النهضة







وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء السبت، إلى أن مصر أثبتت حسن نوايا فيما يتعلق بالوساطة الرباعية برعاية أمريكية، ولكن الطرف الآخر لم يستجب لها، حيث أن الآلية الرباعية تضمن وجود حيادية، وتمنع الحرج عن الجميع.



وأكد أن الاتحاد الأفريقي دوره أساسي في المفاوضات، لافتا إلى ان مصر قدمت كل المرونة المكنة في عملية المفاوضات.



كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، آخر تطورات ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر في استعداد وانفتاح دائم لإجراء المفاوضات حول السد لحل أي مشاكل.