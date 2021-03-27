Advertisements

وزير الري يكشف آخر تفاصيل مفاوضات سد النهضة

السبت 27/مارس/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، آخر تطورات ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر في استعداد وانفتاح دائم لإجراء المفاوضات حول السد لحل أي مشاكل.

 
وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء السبت، إلى أن مصر أثبتت حسن نوايا فيما يتعلق بالوساطة الرباعية برعاية أمريكية، ولكن الطرف الآخر لم يستجب لها، حيث أن الآلية الرباعية تضمن وجود حيادية، وتمنع الحرج عن الجميع.

وأكد أن الاتحاد الأفريقي دوره أساسي في المفاوضات، لافتا إلى ان مصر قدمت كل المرونة المكنة في عملية المفاوضات.

أخبار تهمك

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 5 دقيقة

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ ساعتين و 38 دقيقة

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي يتابع الوضع في القناة لحظة بلحظة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 7 ساعات

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إدارة الأهلي تزف بشرى سارة للاعبي الفريق

منذ ساعة

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ نصف ساعة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 16 ساعة

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

9 لاعبين.. فلورنتينو بيريز يُحدد أسماء الراحلين عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:06 م

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

05:31 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

03:46 م

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

10:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها