وصفات مذهلة لعلاج نزلات البرد.. جربها

نقدم لك مجموعة من الوصفات الطبيعية لعلاج البرد، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي، حيث يمكنك الاستعانة بها لتقليل الأعراض، وتقصير مدة الإصابة.





شوربة الدجاج

وجدت دراسة أن شوربة الدجاج تلعب دوراً فعالاً في تقليل أعراض التهابات الجهاز التنفسي العلوي بشكل خاص، لما تحتويه من قيمة غذائية كبيرة.





الزنجبيل

قد تساعد شرائح قليلة من جذر الزنجبيل في الماء المغلي على تهدئة السعال أو التهاب الحلق، وتشير الأبحاث إلى أنّ الزنجبيل يساهم في تقليل الشعور بالغثيان الذي غالباً ما يصاحب الإنفلونزا.





العسل

وجد باحثون من خلال إحدى الدراسات أنَّ إعطاء الأطفال 10 جرامات من العسل قبيل وقت النوم قلل من حدّة أعراض السعال لديهم، وساعدهم على النوم.





الثوم

يؤدي إضافة مكمل الثوم إلى نظامك الغذائي إلى تقليل شدّة أعراض البرد، ووفقاً لبعض الأبحاث؛ قد يساعدك ذلك في تجنّب الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا في المقام الأول.





الغرغرة بالماء والملح

تساعد الغرغرة بالماء والملح في الوقاية من التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وقد تقلل أيضاً من شدّة أعراض البرد كآلام التهاب الحلق واحتقان الأنف.