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للحامل.. تعرفي على علاج الأرق

السبت 27/مارس/2021 - 06:52 م
بوابة الفجر
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يجب أن تحصل المرأة الحامل على ساعات النوم الصحية التي تمنحها الصحة والهدوء النفسي، وتعزز صحة الجنين، ولكن قد تصاب الحامل بالأرق، ومن هنا إليك طرق التخلص منه خلال فترة حملك.

يجب أن تحافظ الحامل على وضعية النوم المناسبة والصحية لها ولجنينها، فالنوم على الظهر يؤذي الجنين.

يجب أن تفحص الحامل على مستويات الحديد في جسمها حيث أن نقص نسبة الحديد المسئول عن تكون الهيموجلوبين وكريات الدم الحمراء يؤدي لشعور الحامل بالأرق والتوتر النفسي والقلق.

الاكثار من تناول الماء والعصائر الحامضية خلال النهار.

عدم تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة، والشوكولاتة، وكذلك المشروبات الغازية خاصة في ساعات النهار الأخيرة.
ممارسة رياضة الاسترخاء قبل النوم.

استخدام الوسادة الطبية خلال النوم، والنوم على الجانب مع وضع وسادة بين الركبتين.

عدم تناول العشاء والنوم مباشرة، وعدم ملء المعدة بالطعام.

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