الاتحاد السكندرى يبدأ المرحلة الثانية بفرع سموحة





بدأت صباح اليوم المرحلة الثانية لإنشاءات نادى الاتحاد السكندرى فرع سموحة على مسطح 8.5 فدان

ليصل إجمالى الفرع إلى 13.5 فدان.





ومن المقرر أن تشمل الانشاءات الجديدة ملاعب اكليرك، حمامات سباحة، صالة مغطاة، مساحات خضراء، ألعاب أطفال، كافتريات بالإضافة إلى عدد من المحال على سور النادى ستكون مخصصة للبنوك والوكالات التجارية.





وأعرب أعضاء النادى عن سعادتهم ببدء المرحلة الثانية ووجهوا الشكر لإدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى .





ومن ناحية استانف فريق الكرة تدريباته اليوم على فرع سموحه تحت إشراف حسام حسن المدير الفنى للفريق .





ويدرس الجهاز الفنى خوض مباراة ودية خلال الأيام القادمة استعداداً لاستئناف الدورى .



