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بعد حادثة قطاري سوهاج.. برلماني: كل من ساهم وقصَّر سينال عقابه جراء هذه الجريمة

السبت 27/مارس/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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أعرب النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، عن خالص عزائه لأسر وضحايا حادث قطاري سوهاج، موضحًا إنها كارثة بكل المقاييس، ولكنه درس لن يمر لكل مهمل ومُقصَّر في هذا الحادث.

وقال "أبو زيد" في تصريحات له، اليوم السبت، إنه حزين للغاية لوقوع هذه الكارثة، وسط كل أعمال التطوير والبناء على كافة المستويات، مشيرًا إلى أن عزاءه الوحيد لأسر الضحايا والمصابين هو توجيهات الرئيس السيسي لكل أعضاء الحكومة وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء، بالتحرك فورًا لمكان الحادث، والإطلاع على الحقيقة كاملة والتوجيه بتوفير رعاية صحية وطبية كاملة للمصابين، وتقديم العزاء لأسر الضحايا ورفع قيمة التعويضات المقدمة لهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الانتفاضة الحكومية ضد الإهمال والتقصير تؤكد أن الحادث لن يمر وأن كل من ساهم وقصَّر سينال عقابه جراء هذه الجريمة، لافتًا إلى أن الكارثة ستدفع الجميع لتسريع التطوير في السكك الحديدية، واستكمال كافة مشاريع تحديث الإشارات والمزلقانات وفرض انضباط شامل لعدم تكرارها مرة ثانية.


وكانت قد وصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى القاهرة برفقة ٣ من مصابي حادث تصادم قطاري سوهاج، لتلقي الخدمة الطبية اللازمة بمستشفى معهد ناصر.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المصابين الثلاثة ذكور وأعمارهم ٢١ و٢٩ و٣٣ عامًا ويعانون من (كسور مضاعفة، جروح غائرة في أماكن متفرقة في الجسم وقطع في الأعصاب، واشتباه ما بعد الارتجاج، لافتًا إلى أن الوزيرة وجهت بنقلهم إلى القاهرة، حيث إن حالتهم الصحية تحتاج إلى تدخلات جراحية دقيقة في تخصصات العظام وجراحات (الأوعية الدموية والوجه والفكين، ومخ وأعصاب، كما سيتم وضعهم تحت الملاحظة ومتابعتهم لحين تحسن حالتهم الصحية.

وتابع أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بمستشفى معهد ناصر لاستقبال حالات المصابين، وتوفير كافة الفرق الطبية والاستشاريين في كافة التخصصات الطبية اللازمة.

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