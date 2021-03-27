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ألوان صبغات الشعر للبشرة السمراء.. استوحي منها إطلالتك

السبت 27/مارس/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
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نقدم لصاحبات البشرة السمراء أمل ألوان صبغات الشعر، لتتألّقي بأجمل ألوان الصبغات من خلال اختيار الصبغة التي تعبر عنى شخصيتك سواء الكلاسيكية أو الجريئة.

الأشقر الرمادي 
يعد اللون الأشقر، لا سيما الرمادي من أكثر الألوان تميّزًا من بين صبغات الشعر التي تألّقت بها النجمات صاحبات البشرة السمراء.

صبغات شعر تدرجات البني
لعاشقات الألوان الطبيعية، فالقائمة طويلة، أهمها الألوان البنيّة الطبيعيّة، كالقهوة، والكستناء، والشوكولا والكاراميل، فجميعها تعزّز من جمال البشرة السمراء وتضاعف من جمال خصلات الشعر مهما كان طولها وطبيعتها.

صبغات شعر بني مخصّل
ألوان صبغات الشعر باللون البني، تُعدّ من الألوان الرائجة وتبدو مثاليّة لذوات البشرة السمراء والحنطيّة. وتلك التدرجات تمنح الشعر لونًا عميقًا وجذّابًا مع الحفاظ على لمعانه المميّز واللّافت بأسلوب نجمات هوليوود.

صبغات شعر بني عسلي مموّج
اختاري لبشرتكِ السمراء صبغات شعر تعزز من رونقها وتضاعف من بريق عينيكِ. وليس هناك أجمل من ألوان صبغات الشعر البني المائل الى العسلي أو الكستنائي لتزيّني بها  خصلات شعرك.

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