يوفنتوس يطرد نجمي الفريق من أجل ضم هذا اللاعب





ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط لإعادة أحد نجومه السابقين والمتألق حاليا في الدوري الإنجليزي عقب نهاية الموسم الحالي.





وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس يخطط لعودة الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في 2021 .





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن بول بوجبا لعب في صفوف السيدة العجوز بين عامي 2012 و2016.





وأوضح الموقع الإيطالي أن يوفنتوس يرغب في التخلص من الثنائي آرون رامزي وأدريان رابيو الذان يتقاضيان راتباً سنوياً يبلغ قدره 7 ملايين يورو من أجل عودة بوجبا.





وألمح الموقع الإيطالي أن وكيل أعمال بول بوجبا كان قد أكد في تصريحات صحفية أن موكله غير سعيد في مانشستر يونايتد ومن الأفضل رحيله عن الفريق في الصيف المقبل.



