مميش: تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس قبل نهاية الأسبوع الحالي

قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، إنه قبل نهاية الأسبوع الحالي ستكون السفينة الجائحة عائمة في قناة السويس.



وأضاف "مميش" في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت أن هناك 321 سفينة داخل قناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه الحادثة تمثل خسارة كبيرة على العالم كله.



وأشار إلى أن مصر لن تقوم بتعويض الخسائر التي تتكبدها السفن المنتظرة بالقناة، ولكن شركات التأمين هي التي ستتحملها، متابعًا "مصر لا تدخل في هذه المعادلة".



وتابع "محتاجين نخليها تعوم شوية وفيه فريق عمل تقوم بهذا الأمر، وقبطان السفينة هو المسؤول الأول عن امن وسلامة والمرشد رأيه استشاري قد يأخذ به أو لا".



واستطرد "شركات التأمين قد تقوم برفع سعر التأمين أثناء المرور بقناة السويس وهذا قد يؤثر على أعداد السفن التي تقوم بالعبور من خلالها، ولكن إن شاء الله مش هنوصل لكده".



واستكمل حديثه "لأول مرة تحصل هذه الحادثة بهذه الطريقة، ولابد من تحليل الحدث بالشكل المضبوط، الرئيس يتابع الحدث وعايز مصر تكون مشرقة وعندنا اكف مرشدين ومهندسين، وهذه الحادثة ليس معناه أن فيه خطورة ولكن لابد من تحليلها والتعلم منها".

