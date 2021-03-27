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طبيب منتخب تونس يوجه تحذيرا لـ"موسيماني" بشأن علي معلول

السبت 27/مارس/2021 - 07:00 م
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
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وجه طبيب منتخب تونس سهيل الشملي رسالة إلى المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني بشأن إصابة علي معلول.

وتعرض علي معلول لإصابة قوية في مباراة بايرن ميونخ الألماني بنصف نهائي كأس العالم للأندية وغادر على إثرها اللقاء.

وقال سهيل الشملي في تصريحات تليفزيونية إنه يجب على الجهاز الفني للأهلي عدم إشراك علي معلول في وقت طويل ومنحه بعض الدقائق في المباريات الأولى التي يعود بعدها من الإصابة.

وواصل: "هناك تخوف من حدوث انتكاسة للاعب بعد تعافيه من الإصابة لذا يجب على الجميع أخذ الحذر وعدم إشراك إلا في أوقات قليلة".

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