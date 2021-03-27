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"جنان بجنان" أحدث أعمال باسكال مشعلانى الغنائية

السبت 27/مارس/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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طرحت النجمة اللبنانية باسكال مشعلانى أحدث أغانيها باللهجة المصرية، والتي تحمل إسم "جنان بجنان" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، احتفالا بعيد ميلادها الذى يوافق اليوم، وهى من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع شريف قاسم.

وتقول كلمات الأغنية:
على فكره احلى ما في الحب جنانه، ما تيجي نتجنن ياحبيبي نتجنن
اصل انا قلبي تجنن بيك يا حبيبي، يا حبيبي بتجنن والله بتجنن
ما تيجي نتجنن نتجنن ما تيجي نتجنن، دي الدنيا حلوتها ان نحنا مع بعض نتجنن
يا حبيبي بتجنن، يلا جنان بجنان خلينا نعيش اللحظه اللي تخلينا نطير من فوق الأرض
نرجع سوى طفلين يتشاقو وقلوبنا بالافراح يتلاقو، نبقى انا وانت البعض
ما تيجي نتجنن نتجنن ما تيجي نتجنن، الدنيا تعبتنا قوي خالص ما تيجي نتجنن
انا وانت يا حبيبي خلاص حاجه وحده، والحب جمعنا طب ايه هيمنعنا
نفضل كده مع بعض انا وانت حبيب، وايه اللي يمنعنا، ماالحب جمعنا

وكان آخر أعمال باسكال دويتو إيساف يحمل اسم "فرصة تانية" من إخراج فادي إلياس، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان أحمدالبرازيلي، وتوزيع محمد الشاعر، وتقول كلمات الأغنية: تصعبت مرة واحدة.. ومين هيواسى ويطيب، يا بخت اللى وقت الشدة، ربنا جنبه وقريب، قفلت أبواب بيوت الله، لكن أبوابه مفتوحه.

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بسكال مشعلان

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