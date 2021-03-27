نكانا ونامونجو أسلحة بيراميدز قبل موقعة الرجاء





بدأ الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني أروابارينا دراسة الرجاء البيضاوي المغربي قبل مواجهته بالجولة الثالثة بالبطولة الكونفدرالية .





وقام الجهاز الفني بقيادة أروابارينا بمشاهدة لقائي الرجاء البيضاوي أمام نكانا ونامونجو بالبطولة الكونفدرالية والتعرف على لاعبي الفريق وطريقة لعبهم ونقاط لقوة والضعف بالفريق.





وفاز الرجاء البيضاوي علي نامونجو بهدف وعلى نكانا بثنائية نظيفة خلال مباريتهما بالبطولة الكونفدرالية.





وقام المدير الفني لبيراميدز خلال اجتماعه مع اللاعبين بمشاهدة بعض لقطات من مباراتي الرجاء بالبطولة للتركيز علي نقاط القوة والضعف بالفريق.



