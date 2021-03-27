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نكانا ونامونجو أسلحة بيراميدز قبل موقعة الرجاء

السبت 27/مارس/2021 - 07:04 م
بيراميدز
بيراميدز
عمر محمد
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بدأ الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني أروابارينا دراسة الرجاء البيضاوي المغربي قبل مواجهته بالجولة الثالثة بالبطولة الكونفدرالية .

وقام الجهاز الفني بقيادة أروابارينا بمشاهدة لقائي الرجاء البيضاوي أمام نكانا ونامونجو بالبطولة الكونفدرالية والتعرف على لاعبي الفريق وطريقة لعبهم ونقاط لقوة والضعف بالفريق.

وفاز الرجاء البيضاوي علي نامونجو بهدف وعلى نكانا بثنائية نظيفة خلال مباريتهما بالبطولة الكونفدرالية.

وقام المدير الفني لبيراميدز خلال اجتماعه مع اللاعبين بمشاهدة بعض لقطات من مباراتي الرجاء بالبطولة للتركيز علي نقاط القوة والضعف بالفريق.

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الكلمات المفتاحية

نكانا نامونجو بيراميدز

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