أكمل نجاتي: عقد جلسات استماع في "الشيوخ" لتحديد منهجية تطوير السكة الحديد (فيديو)

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إن هناك مجهودًا كبيرًا من وزارة النقل لتطوير مرفق السكة الحديد.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نواب التنسيقية في مجلس الشيوخ يستعدون لتقديم دراسات للمساهمة في تطوير هيئة السكة الحديد.



وأشار أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين إلى أن هناك أعضاء من التنسيقية لديهم خبرات في النقل، ثم يتم عقد جلسات استماع للخبراء في مجال النقل من أجل تحديد منهجية تطوير مرفق السكة الحديد.