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الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة

السبت 27/مارس/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
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أصدرت الأرصاد الجوية بيانا، يكشف عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقع حدوثها حتى المعة المقبل 2 أبريل 2021.
 
الأحد 28 مارس: 
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ).
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
 
اضطراب شديد فى الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس ، سرعة الرياح ( 85:75 كم / س ) وارتفاع الأمواج من ( 5 : 3 متر ) .
 
الاثنين 29 مارس :
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. 
 
الثلاثاء 30 مارس : . 
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. 
 
الأربعاء 31 مارس :
 
فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
 
شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد. 
 
الخميس 1 أبريل : 
 
 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.
 
 الجمعة 2 أبريل : 
 
 شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء .

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