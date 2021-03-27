"قد يكون مدبر".. مستقبل وطن يكشف 3 سيناريوهات لحادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

قال النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن نسبة الحوادث في مرفق السكة الحديد شهد تراجع، وفي الماضي كان «المرفق» معرض للحوادث ولم يكن يتم إنفاق المليارات على تطوير السكة الحديد عكس الوقت الحالي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب معرفة سبب حدوث حادث تصادم قطاري سوهاج، وينتظر الجميع بيان النائب العام.



وأشار النائب حسام الخولي إلى أن هناك 3 سيناريوهات لحادث تصادم قطاري سوهاج، الأول أن يكون حادث مدبر، والثاني أن يكون التطوير لم يصل إلى جميع المناطق في السكة الحديد، والسيناريو الثالث خطأ فردي.

