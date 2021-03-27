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المنفي يطالب أردوغان بسحب المرتزقة والمقاتلين الأتراك من ليبيا (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها، في خطوة بمثابة دعوة إلى تركيا لسحب مرتزقتها وإخراج قواتها من ليبيا.

طالب المنفي أردوغان بضرورة الالتزام باستحقاقات المرحلة الانتقالية في ليبيا، خلال لقاء تم في اسطنبول بدعوة من الرئيس التركي، مضيفا أنه يجب إرساء الاستقرار في ليبيا عبر مصالحة وطنية، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

وأكد أردوغان أن بلاده تدعم السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا دعما كاملا، ومستعدة لتقديم المساعدة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية.

لكن تصر تركيا على أرض الواقع، عدم سحب مرتزقتها وقواتها من ليبيا، متجاهلة المطالبات الليبية والدولية بالانسحاب "الفوري" لكافة المرتزقة.

ويقدر عدد المرتزقة في ليبيا بنحو 20 ألف مقاتل، جاءت بهم تركيا من سوريا إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، وتعتبر أزمة المرتزقة التحدي الأكبر الذي يؤرق السلطات الليبية الجديدة، ويصفها عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة بالخنجر في ظهر ليبيا، مؤكدا العمل على إخراجهم من كافة الأراضي الليبية.

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