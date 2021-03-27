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وزير الري: لن يسمح بتعرض مصر لأزمة مياه

السبت 27/مارس/2021 - 07:15 م
هدى عبدالرازق
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أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، أنه لن يسمح بتعرض مصر لأزمة مياه، موضحا أن هناك عدة مشروعات تنفذ للتغلب على أزمات المياه الحالية.

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء السبت، إلى أن حجم العجز في الاحتياجات يصل إلى 94%، ومن ثم يتم تنفيذ عدد من المشروعات منها تبطين الترع، والري الحديث، والري الذكي.

ولفت إلى أن المياه التي تتخلص منها الدول لملوحتها العالية مصر تعيد استخدامها، حيث يوجد محطتين وهما بحر البقر، والحمام سيقوموا بإعادة استخدام المياه.
وزير الري: لن يسمح بتعرض مصر لأزمة مياه
وزير الري: لن يسمح بتعرض مصر لأزمة مياه

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