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التعادل الإيجابي يحسم موقعة المنيا وبني سويف في الممتاز ب

السبت 27/مارس/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
علي يحيى
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أنتهت المباراة التي جمعت فريقي المنيا وبني سويف بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما ، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر بالقسم الثاني ، ليحصد كل فريق نقطة وحيدة.

وافتتح نادي المنيا أهداف المباراة عن طريق المهاجم محمد سماره بالدقيقة ١٣ من الشوط الأول ، وإضاعة الفريق عدةفرص، بينما اضاع لاعبو بني سويف ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط.

وعزز المنيا في الشوط الثاني تقدمه بهدف ثاني عن طريق سماره بالدقيقة 50 ، ليتعادل بعدها بمنتصف الشوط احمد عويس لبني سويف ، ثم يحتسب حكم المباراة ضربة جزاء ثانية لبني سويف قبل ثواني من نهاية المباراة ويسجلها اللاعب معتز محروس .

عقب تعادل اليوم يرفع المنيا رصيده إلى 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشرقية للدخان المتصدر برصيد 41 نقطة .

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