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فوز المدينة والتعدين وتعادل الزهراء بالمجموعة الاولي بالقسم الثالث

السبت 27/مارس/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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انطلقت اليوم مباريات الجولة العشرين، للمجموعة الاولي في دوري القسم الثالث، التي تشرف علي تنظيمها منطقة أسوان لكرة القدم.

واسفرت نتائج مباريات اليوم عن فوز فريق نادي وادي النيل، علي نظيره فريق نادي جمهورية دراو ، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين بملعب الاول.

فيما فصل التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق نتيجة مباراة فريق مركز شباب ادفو امام نظيره فريق نادي الهلال، التي استضافها ملعب ادفو.

وفصل ايضا التعادل الايجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة فريق نادي ابوالريش امام نظيره فريق مركز شباب الزهراء التي جمعت بينهما بملعب الاول.

ونجح فريق النصر للتعدين في تحقيق الفوز علي نظيره فريق نادي الشبان المسلمين باسنا بثلاثة اهداف مقابل هدفين،التي جمعت بينهما بملعب التعدين.

وواصل فريق المدينة المنورة سلسلة الانتصارات ونجح في تحقيق الفوز علي فريق نادي قوص بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بملعب الاول.

وتختتم مباريات الجولة غدا الاحد، عندما يواجه فريق نادي التحرير نظيره فريق نادي الاقصر، بملعب الاول، في مباراة يترقبها فريق المدينة لاسيما واي تعثر التحرير يحسم صعود المدينة للقسم الثاني.

الترتيب
المدينة 50 نقطة
التعدين 43 نقطة
التحرير41 نقطة
الاقصر 32 نقطة
شباب ادفو 29 نقطة
قوص 23 نقطة
شبان اسنا 23 نقطة
ابو الريش 23 نقطة
وادي النيل 21 نقطة
الزهراء 20 نقطة
الهلال 12 نقطة
جمهورية دراو 10 نقاط

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