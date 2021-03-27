الترجي يتخطي عقبة الاتحاد المنستيري في الدوري التونسي

عزز فريق الترجي الرياضي صدارته للدوري التونسي عقب فوزه الصعب على ضيفه الاتحاد المنستيري بهدف دون رد، في المبرااة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري التونسي.





ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للاعبه خالد عبد الباسط الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.





ورفع الترجي رصيده إلى 46 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الاتحاد المنستيري عند 27 نقطة في المركز السادس.



