جهاز تنمية خليج السويس الجديدة يبحث تغذية المرحلة الأولي من المدينة بالمياه

تابعت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية خليج السويس الجديدة، مع مسئولي أحد المكاتب الاستشارية المكلَّفة بإعداد دراسة تدقيق حدود الموقع وإعداد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة السويس الجديدة، خطوات العمل، وذلك بحضور مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز

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