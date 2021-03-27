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مدرب بيراميدز: نمتلك أفضل حراس مرمي في مصر

السبت 27/مارس/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد الكابتن خالد عبد الله مدرب حراس مرمى بيراميدز إن فريق الكرة يمتلك مجموعة من أهم وأفضل حراس المرمى في الكرة المصرية، بوجود الحارس المخضرم شريف إكرامي وزميله المتميز أحمد الشناوي، ومعهما الحارس الشاب الواعد عبد الرحمن أيمن، مشيرا إلى أن مركز حراسة مرمى بيراميدز في أمان تام بوجود الحراس الثلاثة.

أوضح مدرب حراس بيراميدز أن شريف إكرامي يقدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم ويزود عن مرمى الفريق ببسالة ويعتبر من أهم حراس الدوري المصري وأحد أفضل حراس المرمى في الكرة المصرية على الإطلاق في الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الفريق يمتلك كذلك أحمد الشناوي أحد أهم وأقوى الحراس الموهوبين في الكرة المصرية، وبيراميدز محظوظ بوجود هذا الثنائي الرائع في صفوفه، مشيرا إلى أن هناك مجموعة رائعة من الحراس الشباب يتم التعامل معهم وتجهيزهم بالاستفادة من وجود إكرامي والشناوي وبالتالي مركز حراسة مرمى بيراميدز في أمان كامل ولسنوات طويلة في ظل وجودهم.

خالد عبد الله أكد أن مركز حراسة مرمى بيراميدز لم يتأثر مطلقا بعد ابتعاد أحد الحراس عن الفريق للإيقاف، خاصة وأن بيراميدز يمتلك أبرز الحراس حاليا في الكرة المصرية ولن يتأثر مطلقا لأنه يمتلك الأفضل بالفعل سواء من حيث الخبرات المتمثلة في إكرامي والشناوي، أو الشباب الصاعد الواعد بسرعة الصاروخ.

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