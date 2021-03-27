حمدي فتحي يغيب عن الأهلي في 13 مباراة.. تعرف عليهم

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن مدة غياب حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر.





وتعرض حمدي فتحي للإصابة خلال مباراة منتخب مصر أمام كينيا فى التصفيات القارية المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا بالكاميرون، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.





وأكد المصدر، أن الأهلي اطلع على الأشعة التى خضع لها حمدي فتحي بعد وصوله من نيروبي، والتى تبين من خلالها أن الإصابة عبارة عن كسر قوي فى عظمة الكعبرة وليس شرخًا، ومن المقرر أن يغيب لمدة 45 يومًا.





ومن المتوقع أن يغيب حمدي فتحي عن الأهلي في 13 مباراة هى:





المريخ السوداني فى دوري أبطال إفريقيا.





سيمبا التنزاني فى دوري أبطال إفريقيا.





النصر فى كأس مصر.





الزمالك فى الدوري المصري.





سموحة فى الدوري المصري.





إنبي فى الدوري المصري.





المصري البورسعيدي فى الدوري المصري.





الجونة فى الدوري المصري.





غزل المحلة فى الدوري المصري.





الاتحاد السكندري فى الدوري المصري.





الزمالك فى الدوري المصري.





ذهاب الدور ربع النهائى لدوري أبطال إفريقيا.





إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



