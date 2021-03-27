وزير النقل يكشف مفاجأة في أسباب حادث تصادم قطاري سوهاج

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الملابسات الأولية لحادث تصادم قطاري سوهاج.



وقال "الوزير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "القطار المميز توقف نتيجة سحب بلف الهواء، وأترك للنيابة تحديد من قام بسحب تحديدًا وتوقف عليه توقف القطار واضطرار السائق والكمسري للنزول لإصلاح العطل، ولذلك أرى أن السائق ليس مخطئًا".



وأضاف "القطار القادم من الخلف تم تحذيره بكل الوسائل الممكنة ولكنه لم يتوقف، وسائق هذا القطار أخطأ بنسبة 100%، وتم الاتصال هاتفيًا لتحذيره وباللاسلكي ولكنه لم يجيب، وفي انتظار تحقيقات النيابة وما تسفر عنه".

