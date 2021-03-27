بعد انتهاء عرض "حتة مني".. إلهام شاهين تودع الجمهور وتشكر هؤلاء









بعد انتهاء عرض حكاية "حتة مني" من مسلسل "زي القمر"، على قناة cbc، وجهت الفنانة إلهام شاهين بطلة الحكاية، الشكر للقناة والقائمين على العمل، وكذلك الجمهور بسبب دعمهم لها.



أعربت "شاهين" عن سعادتها بهذه التجربة، موجهة الشكر لكل من ساهم في هذا المسلسل، كاتبة عبر حسابها على فيس بوك: "الليلة آخر عرض لمسلسل (حتة مني).. وحقيقي المسلسل هيوحشني، حبيته وحبيت شخصية حياة من كل قلبي.. شكرا لقناة cbc أقوى وأهم القنوات المصرية، وشكرا الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي مالكة القناة، وكل الشكر لرئيس مجلس إدارتها الأستاذ تامر مرسي".



تابعت: "سعدت جدا بوجودي على شاشاتكم فى عمل مشرف يحترم المشاهد المصرى والعربي.. والحمد لله على ردود الفعل رائعة وأسعدتنى جدا. كما أسعدني وجودي على الشاشات المصرية بعد غياب 5 سنوات. وشكرا لجمهورى العزيز فى كل مكان. وشكرا لكل الكلمات الجميلة التى قيلت وكتبت عني".



حكاية "حتة مني" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، ونهال عنبر وسارة الشامي، من تأليف شهيرة سلام، إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وإخراج حسام علي.



