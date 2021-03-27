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وزير النقل: أنا عارف إيه اللي حصل في حادث قطاري سوهاج ولكن لا استطيع الخوض في التفاصيل

السبت 27/مارس/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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توجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بخالص التعازي لأسر ضحايا وشهداء حادث تصادم قطاري سوهاج.

وقال "الوزير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "حادث أليم وكارثة بكل المقاييس ولا نتمنى أن تحدث في أي مرفق من مرافق الدولة".

وأضاف "بقدم كل اعتذاري وأسفي أنا وكل العاملين لأسر الضحايا والمصابين، إحنا من تراب هذا البلد وطينه ونشاركهم أحزانهم وهمومهم وأفراحهم ونتمنى ميكونش فيه أي حوادث أليمة بهذا الشكل".

وتابع "أنا عارف ايه اللي حصل بالضبط، ولكن لن أستطيع أن أخوض في التفاصيل الكاملة حتى لا يكون تدخل مني في مجريات التحقيقات".

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