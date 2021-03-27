حنان مطاوع تلقي كلمة اليوم العالمي للمسرح بمنصة أيام القاهرة للمونودراما

تلقي الفنانة حنان مطاوع كلمة اليوم العالمي للمسرح مساء اليوم عبر منصة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، حيث يحتفي المهرجان والمسرحيين في جميع أنحاء العالم بهذه المناسبة في 27 مارس من كل عام.



وأوضح د. أسامة رءووف مؤسس ورئيس أيام القاهرة الدولي للمونودراما أن كلمة هذا العام سوف تلقيها الفنانة حنان مطاوع في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم عبر منصة المهرجان وذلك مشاركة من إدارة المهرجان بيوم المسرحيين في كل انحاء العالم.



يذكر أن الهيئة الدولية اي تي اي برئاسة المهندس محمد الأفخم كانت قد اختارت الفنانة الانجليزية هيلين ميرين لكتابة كلمة اليوم العالمي للمسرح، وترجمتها للعربية حصة الفلاسي.



وقالت ميرين في كلمتها القصيرة: "كان هذا وقتًا صعبًا للغاية بالنسبة للفنون الأدائية الحية، كافح فيه العديد من الفنانين والفنيين والحرفيين والنساء في مهنة هي في الأصل محفوفة بانعدام الأمن.



ولربما كان انعدام الأمن الذي ارتبط دائمًا بهذه المهنة هو ما مكن هؤلاء الفنانين من النجاة في ظل هذه الجائحة.. متسلحين بالكثير من الذكاء والشجاعة. ففي ظل هذه الظروف الجديدة، حول الفنانون خيالهم إلى طرق إبداعية وترفيهية ومؤثرة ليتمكنوا من التواصل مع العالم، ويعود الفضل في ذلك بشكل كبير بالطبع إلى شبكة الإنترنت. كما أنه ومنذ بدء الخلق ونحن البشر نستخدم السرد القصصي كشكل من أشكال التواصل بيننا، ولذلك فإن ثقافة المسرح الجميلة ستبقى طالما بقينا نحن هنا. ولن تختنق أبدًا الرغبة الإبداعية للكتاب والمصممين والراقصين والمغنين والممثلين والموسيقيين والمخرجين، وفي المستقبل القريب ستزهر تلك الرغبة مرة أخرى تدفعها طاقة جديدة وفهم جديد للعالم الذي نتشاركه جميعًا.

وكم أتحرق شوقًا لذلك!"

