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متحدث الرئاسة: محاسبة شديدة للمتورط في حادث القطارين

السبت 27/مارس/2021 - 07:46 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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تقدم بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بخالص التعازي لكافة أسر الشهداء والضحايا، متمنيًا بالشفاء العاجل للمصابين.

وقال "راضي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت إن الرئيس السيسي كان حريص على الاجتماع مع المجموعة الوزارية المعنية بحادث التصادم".

وأضاف " الرئيس السيسي استمع لكل ملابسات حادث التصادم من المجموعة الوزارية، ووجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث مرة أخرى".

وأشار إلى أن منظمة السكة الحديد تشهد تطويرًا من خلال استخدام أحداث الأساليب التكنولوجية الحديثة لتهالك المنظومة القديمة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه بسرعة استخدام نظام التحكم الآلي.

وأوضح أن الرئيس أكد على ضرورة اتخاذ أعلى معايير السلامة والأمان في منظومة السكة الحديد، لافتًا إلى أن هناك 10 آلاف كيلو متر تحتاج إلى التحديث والتطوير.

وتابع " سيكون هناك تأخير في القطارات لأنها ستشهد تطويرات، وسيكون هناك محاسبة شديدة للمتسبب في هذا الحادث بعد انتهاء التحقيقات".

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