اتصلوا بالرئيس وتضامنوا مع المصريين.. زعماء عرب نعوا ضحايا حادث قطاري سوهاج

تضامن عربي، أبدته بعض الشعوب، وعدد من زعماء الدول العربية، مع مصر حكومة وشعبا، بعد حادث تصادم قطاري سوهاج، الذي وقع ظهر أمس الجمعة، أمام قرية الصوامعة، التابعة لمركز طهطا، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصا، وإصابة 185 آخرين.





رئيس وزراء العراق

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجمعة، اتصالا هاتفيا من مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.





وخلال الاتصال، أعرب الكاظمى عن خالص تعازى العراق، حكومةً وشعبا، فى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم نتيجة تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، داعيا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنيا للمصابين الشفاء العاجل.





من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره لأخيه رئيس الوزراء العراقي على تعازيه ومشاعره الصادقة، التي تعكس خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمي والشعبي وما تتميز به من قوة ومتانة.





الرئيس التونسي

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.





وأعرب الرئيس التونسي، خلال الاتصال، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي في حادث قطاري سوهاج، داعيا الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.





من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن خالص شكره وتقديره لأخيه الرئيس قيس سعيد على اللفتة الكريمة، مثمنا المواقف التونسية الداعمة لمصر، والتي تعكس الأخوة التي تتميز بهما العلاقات الممتدة بين البلدين.





العاهل الأردني

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، اتصالًا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.





وأعرب العاهل الأردني، خلال الاتصال، عن خالص التعازي والمواساة في ضحايا حادث قطاري سوهاج، مؤكدا تضامن الأردن حكومةً وشعبا مع مصر في هذا الظرف الأليم، وداعيا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.





من جانبه، توجه الرئيس السيسي بالشكر لأخيه الملك الأردني، لحرصه على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكدا خصوصية وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين المصري والأردني.





وزراء الخارجية

في السياق ذاته، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، عددا من الاتصالات الهاتفية من نظرائه وزراء خارجية كل من الأردن، والعراق، والكويت، والجزائر، وذلك لتقديم العزاء في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن تصادم قطارين بمحافظة سوهاج، وكذلك للإعراب عن تضامن دولهم الشقيقة مع مصر وشعبها في هذا المصاب الجلل، وعن صادق المواساة لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمٌنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.





أعداد الضحايا وحالتهم الصحية

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه عقب إجراء تدقيق آخر إحصائيات حالات الوفيات والمصابين للحادث، بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والنيابة العامة ومختلف الأجهزة المعنية، من خلال المرور على جميع المستشفيات، فقد تأكد وصول عدد المصابين جراء هذا الحادث إلى 185 إصابة، و19 حالة وفاة، بالإضافة إلى 3 أكياس تحمل أشلاء متفرقة فى 3 مستشفيات، وذلك حتى هذه اللحظة، مشيرة إلى أن ارتفاع عدد الإصابات يرجع إلى أن عددا من الحالات التى كان تم الإبلاغ عن أنها حالات وفاة تبين بعد إجراء الكشف أنها كانت تعانى من غيبوبة تامة، لافتة فى الوقت نفسه إلى خروج 90 حالة من المستشفيات اليوم، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، كما أنه من المتوقع خروج نحو 30 حالة أخرى من المصابين.



