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وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

السبت 27/مارس/2021 - 07:49 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن المليار متر مكعب مياه يكفي لزراعة 200 ألف فدان، معلقا: "يعني 200 ألف مزارع".

وأشار "عبدالعاطي"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر فضائية "سكاي نيوز"، مساء السبت، إلى أن نقص المياه سيدفع المزارعين للهجرة غير الشرعية، وسيكون فريسة سهلة للجماعات المتطرفة لإجراء غسيل مخ لهم، معلقا: "نقص المياه في مصر مش مشكلة في مصر بس.. سيكون مشكلة لناس كتير".

وأضاف وزير الري، أن نفص مليار متر مكعب من المياه يؤثر على حياة مليون فرد.

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