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داعية: النبي ظل يصلي نحو المسجد الأقصى 17 شهرًا (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ سيد نجم، الداعية الإسلامي، إن ليلة النصف من شعبان مباركة عند الله عز وجل، لافتًا إلى أن الإمام الشافعي قال عن فضل ليلة نصف من الشعب بأنها ليلة الإجابة.

وتابع "نجم"، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن شهر شعبان تُرفع فيه الأعمال إلى الله، وحدث فيه الكثير من الأحداث العظيمة مثل حادث تحويل القبلة، حيث كان النبي يناجي ربه ليل نهار لتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، فأنزل الله قوله تعالى: "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ".

ولفت إلى أن النبي صلى الله عليه ظل يصلي نحو المسجد الأقصى 17 شهرًا، ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يريد أن تكون أمة الإسلام مميزة في قبلتها، فقام بدعاء الله عز وجل بتحويل القبلة إلى المسجد الحرام، حتى استجاب الله.

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