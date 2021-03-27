Advertisements

تعرف أبرز المباريات يغيب عنها علي معلول في الأهلي

السبت 27/مارس/2021 - 08:00 م
علي معلول
علي معلول
علي خلاف
Advertisements
كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن مدة غياب الظهير الأيسر التونسي علي معلول، والتي تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بعد تجدد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

مباريات يغيب عنها علي معلول مع الأهلي

وكان علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد غادر إلى تونس لتلقى العلاج والاستشفاء من أجل سرعة العودة للمشاركة مع المارد الأحمر.

من جانبه يغيب علي معلول عن الأهلي، أمام المريخ السودانى ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا التي ستقام في السودان.

ويفقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خدمات علي معلول في كأس مصر أمام النصر، المقرر لها يوم 14 أبريل.

كما من المنتظر أن يغيب علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن مواجهة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 18 أبريل المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

علي معلول دوري ابطال اافريقيا الابطال

أخبار تهمك

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي يتابع الوضع في القناة لحظة بلحظة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب منتخب تونس يوجه تحذيرا لـ"موسيماني" بشأن علي معلول

منذ ساعة و 18 دقيقة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ نصف ساعة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ ساعة و 12 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:49 م

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

07:06 م

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

05:31 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

11:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها