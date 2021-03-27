تعرف أبرز المباريات يغيب عنها علي معلول في الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن مدة غياب الظهير الأيسر التونسي علي معلول، والتي تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بعد تجدد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.





مباريات يغيب عنها علي معلول مع الأهلي





وكان علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد غادر إلى تونس لتلقى العلاج والاستشفاء من أجل سرعة العودة للمشاركة مع المارد الأحمر.





من جانبه يغيب علي معلول عن الأهلي، أمام المريخ السودانى ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دورى رابطة أبطال أفريقيا التي ستقام في السودان.





ويفقد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خدمات علي معلول في كأس مصر أمام النصر، المقرر لها يوم 14 أبريل.





كما من المنتظر أن يغيب علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن مواجهة القمة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 18 أبريل المقبل.



