Advertisements

"الزراعة" تؤكد سلامة شحنات المواشي في قناة السويس وتوفير جميع احتياجاتهم مجانا

السبت 27/مارس/2021 - 07:58 م
شحنات مواشي
شحنات مواشي
محمد عصام
Advertisements

قالت وزارة الزراعة المصرية، إنها قامت بإرسال 3 فرق طبية بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية من القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد وقاموا بفحص المواشي في  3 سفن عالقة في قناة السويس بسبب السفينة الجانحة" إيفر جيفين".

 

وتابعت الوزارة في بيانا لها  أنه أيضا قامت  بتقديم الأعلاف لشحنات المواشي  على ظهر  الثلاث سفن العالقة من خلال التنسيق والتعاون مع هيئة القناة كل ذلك مجانا، مشيرة إلى أن شحنات المواشي كانت قادمة من أوروبا وفي طريقها  إلى الأردن والسعودية.

 

وأظهرت صور ملتقطة  لشحنات المواشي على  ظهر الثلاث سفن لبعثة ، أن جميعهم يتمتعون بصحة جيدة.
"الزراعة" تؤكد سلامة شحنات المواشي في قناة السويس وتوفير جميع احتياجاتهم مجانا
"الزراعة" تؤكد سلامة شحنات المواشي في قناة السويس وتوفير جميع احتياجاتهم مجانا
"الزراعة" تؤكد سلامة شحنات المواشي في قناة السويس وتوفير جميع احتياجاتهم مجانا
"الزراعة" تؤكد سلامة شحنات المواشي في قناة السويس وتوفير جميع احتياجاتهم مجانا
"الزراعة" تؤكد سلامة شحنات المواشي في قناة السويس وتوفير جميع احتياجاتهم مجانا
"الزراعة" تؤكد سلامة شحنات المواشي في قناة السويس وتوفير جميع احتياجاتهم مجانا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة المصرية السفينة الجانحة

أخبار تهمك

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ ساعتين و 45 دقيقة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 17 ساعة

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ ساعة و 11 دقيقة

طبيب منتخب تونس يوجه تحذيرا لـ"موسيماني" بشأن علي معلول

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 4 ساعات

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ حوالي 6 ساعات

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي يتابع الوضع في القناة لحظة بلحظة

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تعطل حركة الملاحة في قناة السويس بسبب جنوح سفينة حاويات

الضباط بحري مروة السلحدار تكشف حقيقة قياداتها السفينة الجانحة في قناة السويس

هكذا تعاملت مصر باحترافية في أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

رئيس هيئة قناة السويس: لا يوجد أي إصابات أو وفيات أو تلوث بسبب السفينة الجانحة

رئيس هيئة قناة السويس: حجم السفينة الجائحة جعل التعامل معها صعبًا

رئيس هيئة قناة السويس: 321 مركب في الانتظار بسبب جنوح السفينة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:49 م

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

07:06 م

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

05:31 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

03:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها