"الزراعة" تؤكد سلامة شحنات المواشي في قناة السويس وتوفير جميع احتياجاتهم مجانا

قالت وزارة الزراعة المصرية، إنها قامت بإرسال 3 فرق طبية بيطرية من هيئة الخدمات البيطرية من القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد وقاموا بفحص المواشي في 3 سفن عالقة في قناة السويس بسبب السفينة الجانحة" إيفر جيفين".

وتابعت الوزارة في بيانا لها أنه أيضا قامت بتقديم الأعلاف لشحنات المواشي على ظهر الثلاث سفن العالقة من خلال التنسيق والتعاون مع هيئة القناة كل ذلك مجانا، مشيرة إلى أن شحنات المواشي كانت قادمة من أوروبا وفي طريقها إلى الأردن والسعودية.

وأظهرت صور ملتقطة لشحنات المواشي على ظهر الثلاث سفن لبعثة ، أن جميعهم يتمتعون بصحة جيدة.