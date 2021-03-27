وزير النقل: "متعودتش أهرب من المسؤولية.. وأنا جندي مقاتل"

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه على استعداد لتحمل أي مسئولية أو محاسبة برلمانية في حادث قطاري تصادم سوهاج.



وأضاف "الوزير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": " متعودش اهرب أنا جندي مقاتل ولو أنا مخطئ هتحاسب".



وتابع "لا أهرب من تحمل المسئولية وجاهز لتحمل المسئولية والمحاسبة البرلمانية، وأنا بتقدم باعتذاري لأسر ضحايا الشهداء ولو عليا اشغل كل القطارات بإيدي ونتمنى عدم تكرار مثل هذه الحوادث".



