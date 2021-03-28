من الغد وحتى نهاية الأسبوع.. تعرف على حالة الطقس وتوقعات خبراء الأرصاد

لا تزال محافظات عدة تشهد اضطرابا في الأحوال الجوية، وفي حالة الطقس، إذ تشهد نشاطا للرياح، مع فرص هطول الأمطار على بعض المناطق، إلى جانب الشبورة المائية التي يحذر منها خبراء الأرصاد، والتي تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة، الأمر الذي يتطلب توخي الحذر من جانب السائقين وجمهور المسافرين من مرتادي تلك الطرق.





يأتي ذلك فيما كان فصل الشتاء قد انتهى بشكل رسمي قبل أسبوع، ليبدأ فصل الربيع، الذي يعد فصلا انتقاليا بين الشتاء والصيف، وعادة ما يشهد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية عما كانت عليه في فصل الشتاء، لكنه قد يشهد أيضا اضطرابات جوية، لذا ينصح الأطباء وخبراء الأرصاد بعدم تخفيف الملابس إلا بعد الإعلان رسميا عن بداية فصل الصيف، واستقرار حالة الطقس.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من الأحد 28 مارس 2021، وحتى يوم الجمعة 2 أبريل 2021، الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:





يوم الأحد 28 مارس 2021:

- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، على فترات متقطعة.





- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.





نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





اضطراب شديد في الملاحة البحرية، على البحر الأحمر، وخليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.





يوم الاثنين 29 مارس 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.





- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.





يوم الثلاثاء 30 مارس 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.





- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.





يوم الأربعاء 31 مارس 2021:

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.





- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





يوم الخميس 1 أبريل 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.





- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.





يوم الجمعة 2 أبريل 2021:

- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.



