Advertisements

من الغد وحتى نهاية الأسبوع.. تعرف على حالة الطقس وتوقعات خبراء الأرصاد

الأحد 28/مارس/2021 - 07:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
لا تزال محافظات عدة تشهد اضطرابا في الأحوال الجوية، وفي حالة الطقس، إذ تشهد نشاطا للرياح، مع فرص هطول الأمطار على بعض المناطق، إلى جانب الشبورة المائية التي يحذر منها خبراء الأرصاد، والتي تتكون على بعض الطرق الزراعية والسريعة، الأمر الذي يتطلب توخي الحذر من جانب السائقين وجمهور المسافرين من مرتادي تلك الطرق.

يأتي ذلك فيما كان فصل الشتاء قد انتهى بشكل رسمي قبل أسبوع، ليبدأ فصل الربيع، الذي يعد فصلا انتقاليا بين الشتاء والصيف، وعادة ما يشهد تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية عما كانت عليه في فصل الشتاء، لكنه قد يشهد أيضا اضطرابات جوية، لذا ينصح الأطباء وخبراء الأرصاد بعدم تخفيف الملابس إلا بعد الإعلان رسميا عن بداية فصل الصيف، واستقرار حالة الطقس.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، حالة الطقس، وفق آخر تحديث لبيان الظواهر الجوية، خلال الفترة من الأحد 28 مارس 2021، وحتى يوم الجمعة 2 أبريل 2021، الذي أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

يوم الأحد 28 مارس 2021:
- فرص أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحرى، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

اضطراب شديد في الملاحة البحرية، على البحر الأحمر، وخليج السويس، وتتراوح سرعة الرياح بين 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.

يوم الاثنين 29 مارس 2021:
- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 30 مارس 2021:
- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

يوم الأربعاء 31 مارس 2021:
- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

يوم الخميس 1 أبريل 2021:
- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء.

يوم الجمعة 2 أبريل 2021:
- شبورة مائية خفيفة صباحا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

خبراء الأرصاد الجوية حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأحوال الجوية

أخبار تهمك

خلال ساعات.. الحكم في دعوى تطالب بمنع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام

منذ 38 دقيقة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

تشافي يرشح نجم ألماني لقيادة برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

شاهد.. رسالة مؤثرة من وزير النقل للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 11 ساعة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

منذ ساعة و 20 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

"عودة الأمطار من جديد".. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من السبت للخميس

"شبورة ورياح وأمطار".. الأرصاد تعلن كواليس طقس الأسبوع

الأرصاد تكشف خريطة الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

تعرف على خريطة الظواهر الجوية من الجمعة حتى الأربعاء

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

06:29 ص

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها