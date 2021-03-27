بسام راضي: السيسي رفض تعطيل قطارات السكة الحديد حتى انتهاء تطوير المنظومة (فيديو)

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع المجموعة الوزارية المعنية بالحادث، واستمع إلى آخر تطورات حادث تصادم قطاري سوهاج.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اليوم السبت مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعمر مروان وزير العدل، وخالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق وزير الداخلية، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وكامل الوزير، وزير النقل، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.



وتابع أن السيسي ركز على أهمية ما هو قادم وعدم تكرار مثل تلك الكوارث مرة أخرى في ظل الجهود التي تبذلها الدولة مع التكلفة المالية بمئات المليارات حتى الوقت الحالي.



وأضاف السفير بسام راضي أن هناك عدة سيناريوهات لمنع مثل تلك الحوادث مرة أخرى في ظل وجود تطوير في منظومة هيئة السكة الحديد.



وتابع أنه تم عرض اقتراح بوقف القطارات حتى اكتمال منظومة التطوير ووصول كافة العربات والجرارات واستكمال المنظومة الإلكترونية، لكن نظرا لأن خدمة القطارات تقدم لنحو مليون مواطن مصري في اليوم، تم إصدار توجيه من الرئيس أن يتم الاستمرار في عمل القطارات والتطوير مع تطبيق النظام الحديث، الذي يعتمد على التوجيه الآلي للجرارات عبر التدخل الآلي الفوري في حالة الطوارئ، من خلال تهدئة سرعة القطار أو توقيفه من جانب الميكنة.



وكشف عن أن القطارات لن تنطلق بسرعتها المعهودة، ما ينتج عنه بعض التأخيرات في وصول القطارات إلى محطات الوصول، موضحا أن 10 آلاف كيلومتر من السكة الحديد تحتاج إلى التحديث للتطوير.