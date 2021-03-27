Advertisements

وزير الأوقاف ووكيل الأزهر والمفتي يؤدون صلاة الغائب على أرواح ضحايا قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 08:24 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد - تصوير مصطفى الديب
Advertisements
أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقيادات الوزارة صلاة الغائب على أرواح ضحايا قطاري مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها اليوم، عقب صلاة العشاء.

وحضر الصلاة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عبدالهادي القصبي رئيس الصوفية، وأسامة العبد وكيل الشئون الدينية بمجلس النواب، ومحمد أبو هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر السابق.

والتزم المصلون بجميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، في رمزية لمشاركة المجتمع كله لأهالي الشهداء في مصابهم الأليم، سائلا الله عز وجل أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم جميعا فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


وقالت دار الإفتاء، إن صلاة الغائب يشترط فيها، نية صلاة الجنازة، واستقبال القبلة للمصلين، والطهارة من الحدثين؛ فهي أربع تكبيرات لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا يشترط فيها الجماعة.

وعن كيفية أداء صلاة الغائب، أوضحت: فيقرأ المصلي بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يقرأ نصف التشهد الأخير الذي يقوله في الصلاة، أي: من أول: «اللهم صل علي سيدنا محمد.. إلى آخر التشهد»، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت؛ وبعد التكبيرة الرابعة يدعو المصلي لنفسه ولجميع المسلمين، كما يسن في صلاة الجنازة على الغائب ما يسن في صلاة الجنازة على الميت الحاضر.

أخبار تهمك

رئيس هيئة قناة السويس: الرئيس السيسي يتابع الوضع في القناة لحظة بلحظة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 5 ساعات

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ ساعتين

ننشر صورا ترصد تهشم سيارتي إثر سقوط جزء من كوبري ترسا

منذ حوالي 4 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. موسيماني يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من فيسبوك ضد رئيس فنزويلا

منذ حوالي 6 ساعات

فوز الشرقية وبلبيس وميت خلف والغزل وأبو كبير وتعادل عرب الرمل بالقسم الثالث

منذ حوالي 4 ساعات

اللحظات الأخيرة.. الأهلي يحسم التعاقد مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف لـ"الفجر" عن الحصيلة الأولية لضحايا انهيار عقار جسر السويس

منذ حوالي 15 ساعة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

الآن

موسيماني يطرد نجم الأهلي خارج القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:49 م

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

07:06 م

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

11:40 م

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

01:01 م

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

05:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها